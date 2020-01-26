Hava durumu: Yurt genelinde sıcaklıklar artacak (Yarın hava nasıl olacak?)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, Elazığ'da gece sıcaklıkları eksi derecelere kadar iniyor. Bugün Elazığ'da gündüz 5 derece civarında olacak hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 3 dereceyi görecek. Bölgede etkili olması beklenen soğuk hava ile birlikte hipotermi riski de uyarılar arasında yer alıyor. Peki yarın hava nasıl olacak?

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ELAZIĞ'DA DEPREM

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 36 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 36 kişi hayatını kaybetti

Elazığ deprem bölgesinden son görüntüler

Elazığ deprem bölgesinden son görüntüler

Elazığ depremi manşetlerde

Elazığ depremi manşetlerde

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara'nın batısı ve Kıyı Egenin çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne'nin güney çevreleri ve Kuzey Ege kıyılarının yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON HADİSESİ

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. 

Hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, doğu ve güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek

ELAZIĞ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den aktarılan bilgiye göre yurdun iç kısımlarında don ve buzlanma bekleniyor.

Elazığ'ın bugün gündüz güneşli ve 5 derece olması beklenirken gece sıcaklığı -3 derece civarında olacak. 

ELAZIĞ 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU ELAZIĞ 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün çoğunlukla bulutlu bir hava hakim olurken hafta başında İstanbul'da yapmur bekleniyor. 

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli 8

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 14

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli -4

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli 12

VİDEO: ELAZIĞ'IN ÇEVRİMTAŞ KÖYÜ TAMAMEN YIKILDI

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