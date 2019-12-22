Hava durumu: İstanbul'da lodos etkili oluyor (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Bugün etkili olmaya başlayacak yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, ancak bu yağışların önümüzdeki hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, İstanbull'da gece saatlerinde başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yenikapı sahilde aralıklarla fırtına şeklinde esen lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti. Beşiktaş sahilde de 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.





DALGALARI YAKALAMAK İÇİN YARIŞTILAR



Zaman zaman hayatı olumsuz etkileyen lodos bazılar için de seyir zevki sunuyor. Beşiktaş İskele'de lodosun etkisiyle yükselen dalgalar vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Amatör fotoğrafçılar 3 metreye kadar ulaşabilen dalgaları yakalayabilmek için birbirleriyle yarışırken, bazı vatandaşlarsa bu anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirmeye çalıştı.

22 Aralık 2019 - (Pazar)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

⚠️Kuvvetli Yağışa Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/vRnzRyGX4f — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 22, 2019

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale’nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği belirtlildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege Bölgesinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 yer yer 100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu 12



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 19



İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden itibaren kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.) 18



Adana: Parçalı bulutlu 19



Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16



Samsun: Parçalı bulutlu 18



Trabzon: Az bulutlu 17



Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 4



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 13

Haftalık Hava Tahmini (22 - 28 Aralık 2019)

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; hafta başından itibaren kademeli olarak azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/SKfDnMMXKe — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 21, 2019

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre 23 Aralık 2019 Pazartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz bölümünde beklenen yağışların Ege ve Akdeniz kıyı illerinde gök gürültülü sağanak şeklinde ve kuvvetli olacağı, rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi bekleniyor.



Yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, ancak bu yağışların önümüzdeki hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

Yüksek basınç ve sıcak hava nedeniyle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havayla birlikte hafta başında batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor.

