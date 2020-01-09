Hava durumunda son dakika: Ege Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar (Buzlanma ve don olayına dikkat)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyı kesimleri ve Artvin çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

09 Ocak 2020 - (Perşembe)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/aTEhXuC1lr — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 9, 2020

RÜZGAR ETKİSİNİ KAYBEDİYOR



Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya Körfezi'nde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek.

EĞİTİME KAR ENGELİ

Konya'nın 6 ilçesinde, Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde ve Karabük'ün Ovacık ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Haftalık Hava Tahmini

(09 - 15 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/kCAp5VFVdh — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 8, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Sabah saatlerinde etkili olan yağış öğle saatleri ile etkisini kaybedecek. İstanbul akşam saatlerinden itibaren çoğunlukla parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı haftaya giriyor.

Üç gündür aralıksız devam eden yağışlar İstanbul halkına zor anlar yaşattı. Sağanak ile birlikte etkisini gösteren fırtına İstanbul'da birçok ağacın devrilmesine ve çatının uçmasına neden oldu.

Yağışların ardında İstanbul barajlarında doluluk oranı ise artış gösterdi.

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu 3



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri hafif yağmurlu 7



İzmir: Az bulutlu ve açık 10



Adana: Parçalı ve az bulutlu 14



Antalya: Az bulutlu ve açık 16



Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 8



Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 8

VİDEO: TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA HAVA DURUMU