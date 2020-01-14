İstanbul'da asit yağmuru bekleniyor

İstanbul'da perşembe günü ile pazar günü arasında beklenen yağışların asit şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kağıthane'de hava kirliliği değerlerini ölçen İTÜ Meteoroloji Bölümü Dr. Deniz Demirhan, maksimum 50 mikrogram olması gereken PM10 değerini 189 mikrogram, maksimum 25 olması gereken PM2,5 değerini ise 199 olarak ölçtü.

Şu anda İstanbul'da etkili olan yüksek basıncın yerini Perşembe günü alçak basınç alacak. Perşembe ile pazar günleri arasında beklenen basınç değişimi etkisi ile yağışların bölgeye asit şeklinde düşeceği iddia edildi. Dr. Demirhan durumu ise şu şekilde özetledi,

''Perşembe günü bu yüksek basıncın yerini alçak basınç alacak. Perşembe ve Pazar günü yağış bekleniyor. Şu anda kirli bir atmosferin içindeyiz. Bu şekildeyken yağan yağmur da asit yağmuru olacaktır. Asit yağmurları bütün kirleticileri yere indirecektir. Hava temizlenecek ama yerde asit yağmurlarının etkilerini göreceğiz.''

Metallerde korozyon, asfaltlarda bozulmalar, arabalarda, cildimizde ve saçlarımızda etkilerini görülebileceği de belirtildi.

Öte yandan beklenen asit yağmuru ile ilgili Demirhan gözle görülmeyen hava kirliliğinin daha tehlikeli olduğunu belirterek, ''Çapı 2,5 mikrometre olan Partiküller Maddelerden (PM) bahsediyoruz. Bunlar çok tehlikeli olanları. Çünkü o kadar küçükler ki akciğerimizde en uç noktalara, en ince kılcal damarlara ilerleyebiliyorlar. Bu yüzden koah, astım gibi hastalılara sebep olabiliyorlar" dedi.

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