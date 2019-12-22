İstanbul'da ve Çanakkale'de şiddetli lodos seferleri iptal ettirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da lodos etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı. Lodos nedeniyle sahil şeridinde zaman zaman dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi.



İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve İstanbul Şehir Hatlarında bazı seferler yapılamıyor.



Gece saatlerinden bu yana etkili olan lodos, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle bazı seferler iptal edildi.



İDO'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre iptal edilen seferler ve saatleri şöyle:



"12.00 - Yalova-Pendik, 12.00 - Pendik-Yalova, 12.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 14.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 14.50 - Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 15.30 -Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 16.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 17.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.30 - Bursa-Büyükçekmece, 18.45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.30 - Büyükçekmece-Bursa, 21.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 22.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve yarın 07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı."



İstanbul Şehir Hatlarında da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.



GÖKÇEADA VE BOZCADA'YA FERİBOT SEFERLERİ YAPILAMIYOR

Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine deniz ulaşımı yapılamıyor.



Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcacada-Geyikli arasında gün içindeki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.



Buna göre, Gökçeada'dan Kabetepe'ye saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacak. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise, saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferi yapılamayacak.



Çanakkale Boğaz hattında; Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri ise şu an için normal olarak devam ediyor.



Kuzey Ege’de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yarın sabah saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına ve yer yer 9 kuvvetinde, saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.