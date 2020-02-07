İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor!

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Rüzgarın hızlı bir şekilde karayele dönmesiyle, dün Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklarda hızlı bir düşüş yaşandı.

Bugünden itibaren oldukça soğuması beklenen havanın, hafta sonu tüm yurt geneline yoğun yağış bırakması bekleniyor.

KAR İSTANBUL'DA

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı görüldü.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yağmur şeklinde devam eden yağışlar, yerini karla karışık yağmura ve yüksek kesimlerde kara bıraktı.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Kadıköy, Beykoz, Kartal ve Çekmeköy'de yağış, karla karışık yağmur, Aydos Ormanı ve Çamlıca Tepesi gibi yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Kentin Avrupa Yakası'nda da Eyüpsultan, Sarıyer ve Silivri'de bazı bölgelerde kar yağışı görüldü. Zeytinburnu, Fatih ve Bakırköy ilçelerinde ise karla karışık yağmur etkisini sürdürdü.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI



İstanbul'da beklenen kar yağışına karşı uyarıda bulunan İstanbul Valiliği, ''Cuma günü havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı, Cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir'' açıklamasını yaptı.



Öte yandan beklenen kar kalınlıkları ile ilgili de açıklama yapan valilik şu cümleleri de ekledi, ''Cuma akşam saatlerinde başlayıp Cumartesi öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa yakası ve güney kıyıları 1 ila 3 cm, Anadolu yakasının iç ve kuzey kesimlerinde 3 ila 5 cm örtü bırakması beklenmektedir."

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?



Hafta sonu yurt genelinde görülecek soğuk havanın haftanın ilk günlerinden itibaren lodosa dönecek rüzgar ile hissedilen sıcaklıkları yükseltmesi bekleniyor.

