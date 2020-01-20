Meteoroloji hava durumu son dakika: İstanbul'a kar geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yarın Doğu Karadeniz ise kuvvetli yağış bekleniyor.

20 Ocak 2020 - (Pazartesi)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/ytG4FgHrMA — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 20, 2020

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT



Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



İÇ ANADOLU'DA BUZLANMA VE DON

İç Anadolu Bölgesi'nde etkili olan basınç değişimleri ile özellikle sabah saatlerinde don hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji, bölge halkını buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Haftalık Hava Tahmini

(20 - 26 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/IEyt9vl0r1 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 19, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU



İstanbul'a dün başlayan ve etkisini sürdürecek olan yağışlı hava, bugün kuvvetli rüzgar ile birleşince hissedilen sıcaklığı oldukça düşürecek.

Salı günü etkisini kaybetmesi beklenen rüzgarın Akdeniz Bölgesi'nde devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, başta İstanbul olmak üzere perşembe ve cuma günü Marmara Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, kentin 5 günlük hava durumuna yer verildi.



İstanbul'da hafta başında yağmurlu hava etkili olurken, havanın çarşamba günü parçalı bulutlu, perşembe ve cuma günü ise karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.



ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Kar yağışının özellikle gece saatlerinde düşecek hava sıcaklığı ile etkili olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 2



İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7



İzmir: Parçalı bulutlu 10



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 14



Antalya: Parçalı bulutlu 15



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu 8



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 9



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6