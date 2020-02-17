Meteoroloji raporu: 2019 sıra dışı hava olaylarının en çok yaşandığı yıl oldu

Türkiye'de geçen yıl sık sık yaşanan sıra dışı hava olayları, '2019'u ekstrem hava olayları yılı' yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı rapora göre; 2019, 935 hava olayı ile en fazla 'ekstrem' durumun yaşandığı yıl oldu.

Ayrıca, 2019'da yaşanan hava olayları yüzde 36 ile şiddetli yağış/sel; yüzde 27 ile fırtına olarak gerçekleşti.

Diğer hava olayları ise yüzde 18 ile dolu, yüzde 7 ile yıldırım, yüzde 5 ile şiddetli kar yüzde 3 ile heyelan ve yüzde 1 ve daha az oranlarda çığ, orman yangını, kum fırtınası ve sis şeklinde oldu.



Rize, Artvin, Ordu, Zonguldak, Muğla, Antalya, Adana ve Osmaniye’de günlük maksimum yağışlar 100 milimetreyi geçti.

2019 yılında en düşük minimum sıcaklık ocak ayında -28.1 derece ile Yüksekova'da, en yüksek maksimum sıcaklık ise ağustos ayında 46.8 derece ile Cizre'de ölçüldü.

2019 Yılı Türkiye ortalama sıcaklığı 14.7 derece olarak gerçekleşti. Bu değer, 1981-2010 normalinden (13.5 derece) 1.2 derece daha yüksek oldu.

Ayrıca 2019 yılı, 1971'den bu yana gerçekleşen dördüncü en sıcak yıl oldu.