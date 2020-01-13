Meteoroloji'den son dakika hava durumu haberi: Ege'ye gelen yeni yağış dalgası İstanbul'u da etkileyecek

Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yarın öğle saatlerinden itibaren Güney Ege'yi etkisi altına alacak rüzgarlar Muğla'dan başlayarak Ege'ye yeni bir yağış dalgası bırakacak.

Yağışların akşam saatlerinde Batı Akdenize ilermesi beklenirken Çarşamba günü de Ege ve Akdeniz'de sağanak yağmur etkili olacak.

Salı ve Çarşamba günü Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde etkili olan yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesi'ne düşmesi bekleniyor.

13 Ocak 2020 - (Pazartesi)

⚠️Kuvvetli Kar Yağışına Dikkat! #Van

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌫️Sabah ve Gece Saatlerinde Pus ve Sis Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Wkq0Lm1M38 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 13, 2020

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerine kadar Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olmak üzere, kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey ve doğu yönlerden hafif, doğu kesimlerde yer yer orta kuvvette esecek.

Haftalık Hava Tahmini

(13 - 19 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/KXGBB73ODh — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 12, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Yer yer puslu bir havayla uyanan İstanbul'da bugün rüzgar beklenmiyor.

Yarın ise İstanbul Boğazı'nda sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 5

İstanbul: Parçalı bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13

Adana: Az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 8