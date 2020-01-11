Meteoroloji'den son dakika hava durumu: İstanbul'da güneş sonrası yağmur var (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den hava durumu için aktarılan son dakika haberine göre bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Marmara'da sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Yurdun iç kesimleri ise buzlanma ve don olayına karşı uyarıldı. İstanbul'un bugün güneşli bir hava geçirmesi beklenirken güneş yarın İstanbul'da yerini yağışa bırakacak. Peki bugün hava nasıl olacak?, Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte hava durumu hakkında merak edilenler...

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla Marmara ve Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyılarının yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgede yer yer pus ve sis de bekleniyor.

Dün sabah saatlerinde etkisini kaybeden yağmur İstanbul'da yerini güneşli bir havaya bıraktı. Bugün de güneşli havanın etkili olması beklenirken, İstanbul bugün 10 derece ile geçtiğimiz iki haftanın en sıcak gününü geçirecek.

Yarın ise Trakya Bölgesi'nde başlayan yağışların Marmara Bölgesi'ni de etkisi altına alarak İstanbul'a yer yer yağış bırakması bekleniyor.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6

İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 11

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 14

Adana: Az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı bulutlu eksi (-) 2

Diyarbakır: Az bulutlu 10

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