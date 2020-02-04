Meteoroloji'den son dakika hava durumu: İstanbul'da önce kuvvetli rüzgar sonra kar (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Manisa, Denizli, Uşak, Ankara, Çankırı, Edirne, Kırklareli, Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batısı ile sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

04 Şubat 2020 - (Salı)

⚠️ Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/qTLpNPf35S — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 4, 2020

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

(04- 10 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (10-15 derece) olmak üzere ülke genelinde azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/puAy02vY8d — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 3, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara'da bu gece ve yarın sabah lodos oldukça kuvvetli olacak. Lodosun arkasından ise bölgede karayale etkisini gösterecek. Beklenen karayelin etkisi ile başta İstanbul olmak üzere, Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde yağışları kuvvetlendirecek.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KAR UYARISI

İstanbul Valiliği ise dün yaptığı açıklamada ise İstanbul'u olası kar yağışına karşı uyarmıştı.

İstanbul Valiliği İstanbul’da yeni haftada Perşembe ve Cuma günü kar yağışının etkili olacağının uyarısını yaparak, Perşembe günü hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece düşeceğini bildirdi.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif yağmurlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu 15

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 12

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6

