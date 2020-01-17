Meteoroloji'den son dakika hava durumu: Kuvvetli rüzgar uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hissedilen sıcaklıkları düşürecek rüzgar yarın etkisini kaybedecek. Peki bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl?

RÜZGAR.jpg

İlişkili Haberler

Doğu Anadolu buz kesti: Erzurum, Ağrı ve Kars eksi 20’leri gördü

Doğu Anadolu buz kesti: Erzurum, Ağrı ve Kars eksi 20’leri gördü

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Yurt genelinde devam eden soğuk hava iç kesimlerde ve Doğu Anadolu'da sis ve pusun etkisini artırıyor. Güney Ege'de ve Akdeniz Bölgesi'nde etkili olan alçak basınçla yağışlı hava devam edecek. 

Konya, Niğde ve Karaman'da ise kar yağışı etkili olacak.

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de sert esmeye devam ederken, Marmara Bölgesi'nde bulutlanmayı artırıyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Bugün etkili olacak kuvvet rüzgar İstanbul'da hafta sonu da etkili olacak ve hissedilen sıcaklıkları düşürecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış bugün yer yer hafif çisenti şeklinde devam edecek. Beklenen poyraz ise İstanbul'da hissedilen sıcaklığı düşürecek.

9 derece olması beklenen hava sıcaklığının İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgarlar ile en fazla 6 derece civarında hissedilmesi bekleniyor. 

ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Sisli -4 derece (Kar yağışının devam etmesi bekleniyor)

İstanbul: Sağanak yağışlı, 9 derece

İzmir: Güneşli, 6 derece

Adana: Çoğunlukla bulutlu, 8 derece

Antalya: Çoğunlukla bulutlu, 9 derece

Samsun: Parçalı bulutlu, 2 derece

Trabzon: Güneşli, 7 derece

Erzurum: Güneşli,  -15

Diyarbakır: Bulutlu, 2 derece

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...