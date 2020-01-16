Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Şiddetli rüzgar ve buzlanmaya dikkat

Hava durumu için Meteoroloji’den aktarılan son dakika haberine göre, bugün Hatay’da etkili olacak kuvvetli rüzgar yarın İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde kendisini gösterecek. Adana’da ise bugün sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi’nde özellikle sabah saatlerinde yaşanan buzlanma bölge halkına zor anlar yaşatıyor. Peki bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir ve Adana hava durumu için merak edilenler...

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Bugün hava nasıl olacak?

Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Antalya çevreleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri çevreleri ve Konya'nın güney ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Akdeniz'in yüksek kesimleri ile Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ve Konya'nın güney kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU'DA BUZLANMA VE DON

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa), Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol) fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (60-90 yer yer 100 km/sa) şeklinde esecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün beklenen kuvvetli poyraz etkisi hissedilen sıcaklığı oldukça düşürecek. Bugüne oranla ise Marmara Bölgesi'nde yarın sıcaklıklar hızla azalacak.

Akşam saatlerine doğru çisenti şeklinde kendini gösterecek yağış yarın ve hafta sonu aralıklarla İstanbul'da devam etmesi bekleniyor.  İSTANBUL'A ASİT YAĞACAK MI?

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri, akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -1

Diyarbakır: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 9

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