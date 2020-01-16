Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Şiddetli rüzgar ve buzlanmaya dikkat

Bugün hava nasıl olacak?

Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Antalya çevreleri, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri çevreleri ve Konya'nın güney ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Akdeniz'in yüksek kesimleri ile Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ve Konya'nın güney kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU'DA BUZLANMA VE DON

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

16 Ocak 2020 - (Perşembe)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌫️Sabah ve Gece Saatlerinde Pus ve Sis Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/F88i8thvac — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 16, 2020

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT!

Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa), Hatay’ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol) fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (60-90 yer yer 100 km/sa) şeklinde esecek.

Haftalık Hava Tahmini

(16 - 22 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/hsBzXRxzhR — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 15, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün beklenen kuvvetli poyraz etkisi hissedilen sıcaklığı oldukça düşürecek. Bugüne oranla ise Marmara Bölgesi'nde yarın sıcaklıklar hızla azalacak.

Akşam saatlerine doğru çisenti şeklinde kendini gösterecek yağış yarın ve hafta sonu aralıklarla İstanbul'da devam etmesi bekleniyor. İSTANBUL'A ASİT YAĞACAK MI?

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 7



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 10



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13



Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 17



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri, akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 19



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 10



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -1



Diyarbakır: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu 9