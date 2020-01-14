Meteoroloji'den uyarı: Marmara ve Ege'ye sağanak geliyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den aktarılan bilgiye göre yurtta Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Muğla'nın güney kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin ve az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bugün Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde bulutlu bir hava hakim olurken yer yer çisenti şeklinde yağış etkili olabilir. Yarın bugün etkili olan bulutlu hava etkisini artıracak ve güneyli rüzgarların etkisi ile sağanak yağış görülecek. Sağanak yağışla birlikte rüzgarların şiddetini artırması bekleniyor.

14 Ocak 2020 - (Salı)

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌫️Sabah ve Gece Saatlerinde Pus ve Sis Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; İç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/cblDuGHkDh — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 14, 2020

HAVA SICAKLIĞINDA ARTIŞ

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Marmara ile Güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini

(14 - 20 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/hshZJwDzOU — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 13, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde bugün sıcaklıkların 2-3 derece artması bekleniyor. Sis hadisesinin etkili olduğu bölgede bugün yağış görülmeyecek.

Marmara Bölgesi'nde görülen sis İstanbul Boğazı'nı da etkisi altına alacak. Sıcaklıkların İstanbul'da 11-12 derece civarında olması bekleniyor.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ'NE YENİ YAĞIŞ DALGASI

Marmara Bölgesi'nde yarın akşamdan itibaren bulutlanma artacak ve bulutlanmanın etkili ile bölgenin güneyinde yarından itibaren yağış etkili olacak.

Yağışlar bölge genelinde cuma, cumartesi ve pazar günü etkili olacak.

Pazar günü ise sıcaklıklarda 2-3 derecelik bir düşüş bekleniyor.

Kar yağışının etkisi Doğu bölgelerinde zor anlar yaşatıyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 7



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 10



Bursa: Parçalı ve az bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13



Adana: Az bulutlu 17



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 0



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11