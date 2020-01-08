Meteoroloji'nden son dakika hava durumu: Ege ve Marmara'da fırtına devam ediyor

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, yurt genelinde etkisini kaybetmeye başlayan fırtına ve sağanak Marmara ve Ege Bölgesi'nde bugün de etkisini gösteriyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı şiddetini artıyor. Mersin'de okullara kar tatili verilirken Adana'da da bir kişi çığ altında kaldı. Peki İstanbul'da yağış ne zaman bitecek?

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu!

Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA DEVAM EDİYOR

Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün poyraz fırtına hızında olmasa da yine kuvvetli esmeye devam edecek. Öğle saatlerinden itibaren fırtınanın Marmara Bölgesi genelinde etkisini hafifletmesi bekleniyor.

Gece saatlerinden itibaren sağanak yağışın son bulması beklenirken İstanbul'u pazar gününe kadar çoğunlukla parçalı bulutlu bir hava bekliyor. 

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmurlu 5

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 9

Adana: Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 12

Antalya: Genellikle parçalı, sabah ilk saatlerde çok bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 6

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