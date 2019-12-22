Şiddetli lodos seferleri iptal ettirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul’da lodos etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı. Lodos nedeniyle sahil şeridinde zaman zaman dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi.



İDO VE BUDO OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ



Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO, bugün yapılacak olan birçok seferinin iptal edildiğini duyurdu. İDO’nun iptal edilen seferler ise şöyle:



“İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Yalova-Yenikapı 07:45 seferini, Yenikapı-Yalova 07:45 seferini, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferini, Bursa-Büyükçekmece 08:00 seferini, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferini, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferini, Büyükçekmece-Bursa 10:30 seferini, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferini, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:50 seferini, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 12:30 seferini, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 12:50 seferini, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 15:30 seferi.”



Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:



“Saat 08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, saat 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, saat 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferini, 15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferini, 18:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferini, 20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi.”

GÖKÇEADA VE BOZCADA'YA FERİBOT SEFERLERİ YAPILAMIYOR

Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine deniz ulaşımı yapılamıyor.



Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcacada-Geyikli arasında gün içindeki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.



Buna göre, Gökçeada'dan Kabetepe'ye saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacak. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise, saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferi yapılamayacak.



Çanakkale Boğaz hattında; Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri ise şu an için normal olarak devam ediyor.



Kuzey Ege’de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yarın sabah saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına ve yer yer 9 kuvvetinde, saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.