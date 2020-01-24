Son dakika hava durumu: Batı'da yağış bitti, kuzey ve doğuda çetin kış koşulları devam ediyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sakarya, Bilecik, Sivas ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; Rize, Artvin, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir.

Yarın sisli ve puslu bir gün bekleniyor. Pazar yurdun b-üyük bir bölümü günü güneşli bir hava geçirecek. Fakat pazar akşamı Trakya ve kuzey ege'de bulutlanma artıracak. Ve kuvvetli yağışla birlekte tapışlar yurdun iç kısmına kadar ilerleecek.

24 Ocak 2020 - (Cuma)

🌨️Kuvvetli ve Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Yurt genelinde 2 ila 4 derece azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/rakQx1gA8W — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 24, 2020

AKDENİZ'DE FIRTINA

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Adıyaman çevreleri ve Muğla’nın iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

(24 - 30 Ocak 2020)

Mevsim normallerinin biraz altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazar günü batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/OqDHLlZbzR — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 23, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, bölgede etkili olan soğuk hava etkisini kaybediyor.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 8 derece civarında olacak.

Hafta sonu ise İstanbul'u çoğunlukla güneşli bir hava beklenirken pazar günü bölgede sisli ve puslu bir hava etkisini gösterebilir.

Pazartesi günü ise İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, gece saatlerinde sisli ve puslu 3

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 8

İzmir: Az bulutlu 10

Adana: Parçalı ve az bulutlu 12

Antalya: Az bulutlu 16

Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri hafif kar yağışlı 6

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu -8

Diyarbakır: Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu 7