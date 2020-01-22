Son dakika hava durumu: İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Bugün ülke genelinde genelinde yağış beklenmezken Doğu Karadeniz'de Trabzon, Artvin ve Giresun'da yer yer yağış bekleniyor.

Yurdun batı bölgesi ise dün gece en soğuk havayı yaşadı.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



DOĞU ANADOLU'DA BUZLANMA VE DON UYARISI



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don, yer yer sis ile pus hadisesi bekleniyor.



Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.



Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 23, Ağrı'da 19, Erzurum'da 13, Ardahan'da 11, Iğdır'da 7, Erzincan'da 6 ve Tunceli'de sıfır derece ölçüldü.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 8, Iğdır'da 5, Erzincan'da 3 sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 4, Kars'ta 3, Erzurum ve Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.



Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 60, Sarıkamış'ta 55 ve Ergan'da 23 santimetre ölçüldü.



Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile sis ve pus hadisesi beklendiğini bildirerek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sürücüler başta olmak üzere yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını uyarısında bulundu.



Yarın karayelin etkisi ile sıcaklıklar azalacak ve Marmara Bölgesi'nde başlayan yağışlar yurt genelini etkileyecek.



Hafta sonu ise sıcaklıklar artacak.

İSTANBUL'DA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

22 Ocak 2020 - (Çarşamba)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/6Nxeoz57ui — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 22, 2020

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

(22-28 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarının Perşembe ve Cuma günleri Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği, Cumartesiden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor pic.twitter.com/3yH4uUVxQT — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 21, 2020

İSTANBUL'DA KAR VE BUZLANMA UYARISI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yarın Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, İstanbul'da ise yarın öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların kar değerlerine gerilemesinin beklendiği belirtildi.

Kar yağışının özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında görülmesi beklendiği, yağışların şehir merkezinde karla karışık yağmur ve aralıklarla hafif kar, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde ise kar şeklinde yağacağı ifade edildi.

ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 5



İstanbul: Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli 8



İzmir: Az bulutlu 12



Adana: Parçalı ve az bulutlu 15



Antalya: Az bulutlu 18



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu 11



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9



Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu -2



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9