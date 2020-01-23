Son dakika hava durumu: İstanbul'da karayel hava sıcaklığını düşürecek (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile Hatay'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor

Ege Bölgesi'nde hafta sonu ise beklenen lodos ile bölgede sıcaklıklar artacak.

23 Ocak 2020 - (Perşembe)

⚠️Kuvvetli Yağışa

🌨️Kuvvetli ve Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz' de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor pic.twitter.com/vnr7zkgowl — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 23, 2020

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Hava sıcaklığı Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacak.

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bugün Bodrum'da ise şiddetli rüzgar beklenirken yarın Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde şiddetli rüzgar bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

(23-29 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarının Perşembe ve Cuma günleri Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği, Cumartesiden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor pic.twitter.com/JSKM623rvs — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 22, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen karayelin İstanbul'da hava sıcaklığını düşürmesi ve beraberinde İstanbul'un boğaz kesimleri ve Anadolu Yakası'nda yağışın etkili olması bekleniyor.

Beklenen yağışların özellikle Anadolu Yakası'nda karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde de kar yağışı şeklinde bekleniyor.

İBB'DEN İSTANBUL İÇİN KAR VE BUZLANMA UYARISI

Hafta sonu Marmara Bölgesin'de yağışların tamamen kesilmesi bekleniyor.

ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Deprem ihtimali ile vatandaşlar sokakta ateş yakarak ısındı.

MANİSA HAVA DURUMU

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından evlerini terk eden vatandaşlar, park ve boş alanlarda ateş yakıp, çadır ve araçlarda beklemeye başladı.

Dün gece Manisa'da eksi 2 derece civarında olan hava sıcaklığının bu gecede aynı olması bekleniyor. Manisa ve dolaylarında açık ve soğuk bir hava bekleniyor.

Gün içerisinde Manisa'da hava sıcaklığı ise 8-9 derece olacak.

Manisa 3 günlük hava durumu

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası hafif yağmurlu 8

İzmir: Az bulutlu 13

Adana: Parçalı ve az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı 8