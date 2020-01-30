Son dakika hava durumu: Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak.



Kırklareli, Edirne Iğdır, Ağrı ve Van dışında tüm yurtta yağış öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz, Antalya’nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Elazığ, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinde görülecek yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, Marmara ve Batı Karadeniz'de 2 ile 4 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.



BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

30 Ocak 2020 - (Perşembe)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

⚠️ Kuvvetli Yağışa Dikkat!

🌨️Kuvvetli Kar Yağışına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Marmara ve Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/1sEDJBmHpk — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 30, 2020

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara ve Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Batı ve Orta Akdeniz’de güneyli yönlerden, yarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz ve İç Anadolu'nun Toroslar kesiminde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

﻿7 GÜNLÜK HAVA DURUMU



Haftalık Hava Tahmini

(30 Ocak - 05 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarının yarın gelecek olan yeni yağışlı sistem ile batıdan başlayarak azalacağı, hafta sonunda batı ve iç bölgelerde tekrar artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/HYutjTLTKF — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 29, 2020

DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU



Elazığ'da bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin yüksek kesimlerinde ise hafif kar yağışı bekleniyor.

Perşembe günü deprem bölgesinin yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceği, yağışların cuma günü akşam saatlerine kadar orta ve yer yer kuvvetli olmak üzere, perşembe günü yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, cuma günü ise karla karışık yağmur ver kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının bölgede mevsim normalleri civarında seyredeceği, cuma gününden itibaren azalacağı ve hafta sonu mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın; bugün kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Çarşamba ve Perşembe günleri güney ve güneydoğu yönlerden hafif, Cuma günü ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.



Hafta sonunda ise yağış beklenmiyor, havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 7 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU



Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış devam ediyor. Bugün ve yarın gece saatlerinde kadar aralıklarla devam edecek yağış yarın gece etkisini artıracak. Cuma günü kuvvetlenen yağış ile bölgede sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL 7 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 8

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 10

İzmir: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu 14

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu. Yağışlar; gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli 8