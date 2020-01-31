Son dakika hava durumu: Yurdun doğusunda sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile sabah saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ’ın güneyi, Tunceli, Bingöl, Muş, Van’ın güneyi, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini

(31 Ocak - 06 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, hafta sonunda iç ve batı bölgelerde artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/QA9WAn7jbV — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 30, 2020

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Hava sıcaklığı yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece arasında azalacak.

Rüzgarın ise yurdun iç ve güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güney ve doğu, Marmara ile zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Akdeniz ile Adıyaman çevrelerinde yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

31 Ocak 2020 - (Cuma)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

⚠️ Kuvvetli Yağışlarına Dikkat!

🌨️Kuvvetli ve Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; İç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/TCb5N6NaEd — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 31, 2020

ELAZIĞ HAVA DURUMU

Deprem bölgesinde bugün yağışlı bir hava etkili olurken görülen yağışların Elazığ'ın bazı ilçelerinde kar şeklinde olduğu ifade ediliyor.

ELAZIĞ 7 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Yağışlı 3 günün ardından İstanbul'u çoğunlukla açık zaman zaman bulutlu bir hava bekliyor.

Hafta sonu İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken cumartesi günü 13 derece, pazar günü ise 12 derece olacak.

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 4

İstanbul: Parçalı bulutlu 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13

Antalya: Parçalı bulutlu 17

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 10

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor 7

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor 8

