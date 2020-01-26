Son dakika hava durumu: Yurt genelinde sıcaklıklar artacak (Elazığ hava durumu)

Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla Marmara'nın batısı ve Kıyı Egenin çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, Edirne'nin güney çevreleri ve Kuzey Ege kıyılarının yer yer hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON HADİSESİ

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

25 Ocak 2020 - (Cumartesi)

🌫️Sabah ve Gece Saatlerinde Pus ve Sise Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/cBAzRIiKg1 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 25, 2020

Hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, doğu ve güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek

Haftalık Hava Tahmini

(26 Oca - 01 Şub 2020)

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak, önümüzdeki hafta boyunca mevsim normalleri civarında, Marmara ve kıyı Ege'de yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/HrLuDEnxan — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 25, 2020

ELAZIĞ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den aktarılan bilgiye göre yurdun iç kısımlarında don ve buzlanma bekleniyor.

Elazığ'ın bugün gündüz güneşli ve 5 derece olması beklenirken gece sıcaklığı -3 derece civarında olacak.

ELAZIĞ 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli 8



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13



İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 14



Adana: Parçalı ve az bulutlu 16



Antalya: Az bulutlu 17



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli -4



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli 12

VİDEO: 23'ÜNCÜ SAATTE ENKAZDAN KURTULUŞ