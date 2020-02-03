Son dakika hava durumu: İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı

Balkanlardan gelen soğuk hava yurdu etkisi altına alarak sıcaklıkları 10-15 derece azaltacak.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava çarşambadan itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurdu etkisi altına alacak.



Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çarşamba günü görülecek yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra Trakya'da karla karışık yağmur ve kar, Marmara, Ege ve Akdeniz’de kuvvetli sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.



Hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenilen hava sıcaklıklarının, önce Balkanlar sonra Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemlerle birlikte, yurt genelinde 10-15 derece azalması, gelecek hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.



İSTANBUL 10 HAVA DURUMU

KAR YAĞIŞI PERŞEMBE ETKİSİNİ ARTIRACAK



Perşembe sabahından itibaren de kar yağışının etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Kar yağışının İstanbul'da hafta sonu yer yer sürmesi de bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KAR UYARISI



İstanbul Valiliği İstanbul’da yeni haftada Perşembe ve Cuma günü kar yağışının etkili olacağının uyarısını yaparak, Perşembe günü hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece düşeceğini bildirdi.

03 Şubat 2020 - (Pazartesi)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

⚠️ Kuvvetli Yağışlarına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor pic.twitter.com/BTXQ8ZAqj8 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 3, 2020

FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın, çarşamba Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde, perşembe ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle soba ve baca gazı zehirlenmeleri meydana gelebileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



Yağışlı sistemin pazar yurdu terk etmesi bekleniyor.

ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Haftalık Hava Tahmini

(03- 09 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere ülkemiz genelinde azalacağı tahmin ediliyor pic.twitter.com/KLPJx70wsz — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 2, 2020

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 15

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18

Adana: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 9

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