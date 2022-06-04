Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Hava Emisyon Yönetim Portalı 'nda hava kalitesi haritaları bulunuyor. Şu anda 2 bin 479 aktif kullanıcısı olan portalda solunan havanın kalitesine ilişkin sabit ölçüm istasyonlarından anlık olarak alınan bilgiler yeri alıyor .



360 ölçüm istasyonunun yanında 4 mobil hava kalitesi ölçüm cihazı da kirlilik şikayeti olan yerlere yönlendiriliyor . Ayrıca portalda 5 bin sanayi tesisine ait yaklaşık 18 bin bacanın bilgileri de kayıt altında tutuluyor. Yerli ve milli bir yazılıma sahip olan NEFES'le de hava kirliliğine neden olan noktalar ve kirlilik kaynakları belirlenebiliyor .