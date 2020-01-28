Yurt geneli hava durumu: Batı'da sıcaklıklar düşüyor, İstanbul'da 3 gün yağış var (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Tekirdağ ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Bolu'nun yüksek kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Tokat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YURDUN İÇ KESİMLERİNDE DON VE BUZLANMA VAR

Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



28 Ocak 2020 - (Salı)

⚠️Kuvvetli Yağışa Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/8J7Pjm3eAg — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 28, 2020

BATIDA HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ANLIK HAVA DURUMU

Haftalık Hava Tahmini

(28 Oca - 03 Şub 2020)

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer mevsim normallerinin üzerinde, Perşembe günü gelecek olan yeni yağışlı sistem ile birlikte azalarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor pic.twitter.com/56ujD8BDnV — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 27, 2020

ELAZIĞ VE MALATYA HAVA DURUMU

Elazığ ve Malatya'da bulutlanma başladı. Bugün deprem bölgesinde hafif olarak yağış başlayacak ve yarın da etkisini sürdürecek. Perşembe havanın soğuması ile bölgede beklenen yağış kuvvetlenerek kar yağışa dönebilir.

Elazığ hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU

Yarın Marmara'da ve Batı Akdeniz'de yağış var.

Dün başlayan yağışlar bugün sabah saatlerinden itibaren devam edecek. Rüzgar yer yer sert eserken yarın İstanbul başta olmak üzere lodos kuvvetlenecek. Özellikle yarın akşam İstanbul'da daha da kuvvetli lodos bekleniyor.

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 5

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 0

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 10