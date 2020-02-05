Yurt geneli hava durumu: İstanbul için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu ile gece saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yurt genelinde etkili olan lodos sıcaklıkları artırırken özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nde yağışları kuvvetlendirmeye devam ediyor.

Rüzgarlar bugün oldukça kuvvetli ve deniz ulaşımı Marmara Denizi'nde aksatıyor. SEFER SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Akşama doğru bölgede yerini karayele bırakacak rüzgar Trakya'da sıcaklıkları azalatacak. Azalan sıcaklık ile Trakya'da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Hissedilen sıcaklıklar ise cuma gününden itibaren hızlıca düşecek.

05 Şubat 2020 - (Çarşamba)

⚠️ Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/KUphehw3nW — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 5, 2020

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara ve Ege ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara ve Kıyı Ege’de güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak olan rüzgarın, zamanla iç ve kuzey kesimlerde etkisini artırarak kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haftalık Hava Tahmini

(05- 11 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (10-15 derece) olmak üzere ülke genelinde azalacağı ve önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/ICzbBNpNHr — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 4, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmurlar akşam saatlerine doğru oldukça kuvvetlenecek.

Yarın akşam etkili olacak yağışların kar ve karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. Özellikle cuma gece saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağmurlar devam edecek.

Yarın İstanbul'da sıcaklıkları yer yer 10-15 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

DOLU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada;



"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul’da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.



ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara Valiliği ise beklenen rüzgarlı hava için bölgeye fırtına uyarısında bulunarak şu açıklamayı yaptı:

''5 Şubat 2020 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan başlayacak kuvvetli rüzgârın (lodos) etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.



Fırtınanın, 6 Şubat 2020 Perşembe günü akşam saatlerine kadar ilimiz genelinde etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, ağaç ve direk devrilmesi) vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. ''

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 15



İstanbul: Çok bulutlu ve yağışlı (Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor) 15



İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor) 18



Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18



Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 18



Samsun: Çok bulutlu 22



Trabzon: Çok bulutlu 16



Erzurum: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 3



Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 7