Yurt geneli hava durumu: İstanbul'da güneşli bir hafta sonu bekleniyor (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazar Marmara ve Ege'de hava güneşli, lodosla sıcaklık 20 dereceye yaklaşacak.

01 Şubat 2020 - (Cumartesi)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/B8fKF9FWJj — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 1, 2020

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgarın ise kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

(01- 07 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarının hafta sonu doğu bölgelerimizde azalacağı, hafta başında ise batı bölgelerimizden başlayarak yurt genelinde artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/lk8PjkRCAP — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 31, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Gece saatlerinde başlayan ve İstanbul'un Anadolu Yakası dahil olmak üzere özellikle boğaz kesimlerinde hakim olan çisenti şeklinde yağış gün içerisinde etkisini kaybedecek.

Hafta sonuna bulutlu bir hava ile başlayacak İstanbul, Pazar günü de bahar havası yaşayacak.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 6



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 12



İzmir: Az bulutlu 17



Adana: Parçalı bulutlu 15



Antalya: Az bulutlu 19



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu 11



Trabzon: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 10



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı eksi (-) 3



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 6