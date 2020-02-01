Yurt geneli hava durumu: İstanbul'da güneşli bir hafta sonu bekleniyor (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre gece saatlerinden itibaren İstanbul'da görülen yağış gün içerisinde etkisini kaybedecek. Güneşli bir hafta sonu geçirecek İstanbul'un haftanın ikinci yarısından itibaren yeni bir soğuk hava dalgasına girmesi bekleniyor. Yurdun özellikle güney kesimlerinde etkili olacak kuvvetli rüzgar bölgede hissedilen sıcaklığı düşürebilir. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte yurt geneli hava durumu detayları...

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Karaman dışında), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazar Marmara ve Ege'de hava güneşli, lodosla sıcaklık 20 dereceye yaklaşacak.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Rüzgarın ise kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Gece saatlerinde başlayan ve İstanbul'un Anadolu Yakası dahil olmak üzere özellikle boğaz kesimlerinde hakim olan çisenti şeklinde yağış gün içerisinde etkisini kaybedecek.

Hafta sonuna bulutlu bir hava ile başlayacak İstanbul, Pazar günü de bahar havası yaşayacak.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 12

İzmir: Az bulutlu 17

Adana: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Az bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı eksi (-) 3 

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 6

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