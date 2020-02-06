Yurt geneli hava durumu: İstanbul'da yarın yoğun kar yağışı bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre İstanbul'da düne göre sıcaklıklarda hızlı bir düşüş yaşanıyor. Bölgede şu an aralıklı olarak sağanak yağış geçişleri var. Yağışın ardından İstanbul yarın yoğun kar yağışı ile karşılacak. Marmara Denizi'nde ise görülen fırtına deniz ulaşımını aksatıyor. İstanbul Valiliği açıklamasında, "Cuma akşam saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı, Cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir" denildi.

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Rüzgarın hızlı bir şekilde karayele dönmesi Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları hızlıca düşürüyor.  Yarından itibaren oldukça soğuması beklenen havanın hafta sonu yurt geneline yoğun yağış bırakması bekleniyor. 

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği beklenen kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan son değerlendirmelere göre; bugün yağmur şeklinde devam eden yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmura dönüşmesi beklenmektedir. Cuma günü havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı, Cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgârın, İstanbul’da Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor. Rüzgârın Cuma gününden itibaren hızını hafifleterek kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

Hafta sonu gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi beklendiğinden il genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edilmektedir.

Cuma akşam saatlerinde başlayıp Cumartesi öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa yakası ve güney kıyıları 1 ila 3 cm, Anadolu yakasının iç ve kuzey kesimlerinde 3 ila 5 cm örtü bırakması beklenmektedir."

Ankara'da ise başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde devam edecek.  

Yağışlar ise Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı, zamanla İç Ege, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Erzurum, Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde beklenen yağışların Isparta, Antalya'nın doğu ilçeleri, Mersin, Adana, Karaman ile Konya'nın güney ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu yurt genelinde görülecek soğuk havanın haftanın ilk günlerinden itibaren lodosa dönecek rüzgar ile hissedilen sıcaklıkları yükseltmesi bekleniyor. 

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BATIDA SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8-10 derece) olmak üzere kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacak, güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esecek. 

MARMARA DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR

İstanbul’da öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Van'da bugün yağış beklenmiyor. Ancak bölgede hafif de olsa yağış görülebilir. Öğle saatlerinde ise rüzgarın oldukça kuvvetlenmesi bekleniyor. Kuvvetlenen rüzgarla yerdeki kar havaya kalkarak tipi oluşturabilir.

Bölgedeki çığ riski ise devam ediyor. Yarından itibaren bölgede görülecek kar yağışı yarından itibaren bütün Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alacak. 

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Dün İstanbul'da rüzgar hızlı bir şekilde lodostan karayel döndü. Bölgede ani soğumaya bağlı ve rüzgarın etkisi ile Sabiha Gökçen'de bir uçak pistten çıkarak 3 kişi hayatını kaybetti. 

Bugün ise İstanbul'da rüzgarlar sert esmeye devam edecek. Ve ilerleyen saatlerde İstanbul'un yüksek kesimlerde kar yağışının başlması bekleniyor. 

Yarın ise İstanbul'da kuvvetli poyraz var. Ve etkili olan rüzgar ile hissedilen sıcaklıklarla birlikte termometre sıcakları hızla düşecek.

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 5

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 11

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 17

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 18

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 24

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney kesimleri ile zamanla il geneli kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 13

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