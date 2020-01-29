Yurt geneli hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Eskişehir, Ankara, Sivas, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

29 Ocak 2020 - (Çarşamba)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; İç ve Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/03fZjBRrhm — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 29, 2020

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre yurdun iç ve batı kesimlerinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT



Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İDO VE BUDO SEFERLERİNDE AKSAMA



Haftalık Hava Tahmini

(29 Oca - 04 Şub 2020)

Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü gelecek olan yeni yağışlı sistem ile birlikte azalarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor pic.twitter.com/TBneNt99Mx — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 28, 2020

DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU

Elazığ ve Malatya’da bugün sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde etkili olacak hafif kar yağışı Perşembe günü kuvvetini artıracak.



Bölgenin cuma günü ise yoğun kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 7 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış devam ediyor. Bugün ve yarın gece saatlerinde kadar aralıklarla devam edecek yağış yarın gece etkisini artıracak. Cuma günü kuvvetlenen yağış ile bölgede sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 15



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 17



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 0



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 8