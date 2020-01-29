Yurt geneli hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Eskişehir, Ankara, Sivas, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.
29 Ocak 2020 - (Çarşamba)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 29, 2020
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!
🌡️Hava sıcaklığı; İç ve Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/03fZjBRrhm
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre yurdun iç ve batı kesimlerinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında artması bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT
Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İDO VE BUDO SEFERLERİNDE AKSAMA
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 28, 2020
(29 Oca - 04 Şub 2020)
Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü gelecek olan yeni yağışlı sistem ile birlikte azalarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor pic.twitter.com/TBneNt99Mx
DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU
Elazığ ve Malatya’da bugün sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde etkili olacak hafif kar yağışı Perşembe günü kuvvetini artıracak.
Bölgenin cuma günü ise yoğun kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi’nde sağanak yağış devam ediyor. Bugün ve yarın gece saatlerinde kadar aralıklarla devam edecek yağış yarın gece etkisini artıracak. Cuma günü kuvvetlenen yağış ile bölgede sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu 10
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 15
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı 0
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu 8