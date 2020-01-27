Yurt geneli hava durumu: Meteoroloji'den sağanak uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; akşam saatlerinde Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ile Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği de belirtildi.

İÇ ANADOLU'DA DON VE BUZLANMA

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

27 Ocak 2020 - (Pazartesi)

⚠️Kuvvetli Yağışa Dikkat!

🌫️Sabah ve Gece Saatlerinde Pus ve Sise Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/IHpbVfbZ8w — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 27, 2020

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, doğu ve güneydoğu kesimlerde kuzey ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor

Haftalık Hava Tahmini

(27 Oca - 02 Şub 2020)

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta boyunca mevsim normalleri civarında, Marmara ve kıyı Ege'de yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/kGulUcwKDM — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 26, 2020

ELAZIĞ HAVA DURUMU

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir" denildi.



Buna göre geceyi kurulan afet çadırlarında geçiren vatandaşlar don ve buzlanma hadisesine karşı uyarıldı.

Deprem bölgesi ve yakın çevresinde gece sıcaklıkları eksi 2 ile eksi 7 arasında değişiyor.

Aşırı soğuk ve don riskine karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi.

ELAZIĞ 7 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığı hafta boyunca 8 ila 10 derece arasında hissedilen sıcaklık olarak bölgeye yansıyacak.

Bugün İstanbul'da beklenen yağmurlu hava tahminlere göre salı, çarşamba ve perşembe günleri de bölgede etkili olacak.

Hafta sonu ise İstanbul'da açık bir hava bekliyor.

ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Az bulutlu -2

Diyarbakır: Az bulutlu 11