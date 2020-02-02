Yurt geneli hava durumu: Soğuk havaya güneşli ara (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurt geneli paarçalı ve çok bulutlu, Muğla, Antalya, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞINDA ARTIŞ

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



02 Şubat 2020 - (Pazar)

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/nsLgDaVXWM — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 2, 2020

Kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini

(02-08 Şub 2020)

Hava sıcaklıklarının yarın(Pazar) yurt genelinde artacağı, batı ve İç bölgelerde mevsim normalleri üzerinde Doğu bölgelerde mevsim normallerinde seyredeceği, hafta ortasından itibaren Batı bölgelerinden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Xl1RbM3BYW — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 1, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 17 derece civarında olması beklenirken sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Gün içerisinde parçalı ve az bulutlu olacak İstanbul, haftanın ikinci yarısından itibaren soğuk hava dalgası ile karşılaşacak.

ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde ise hava tahminleri şu şekilde,

Edirne: Parçalı bulutlu, 18

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, 18

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı, 18

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 10

Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 13

Trabzon: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, 12

Elazığ: Parçalı bulutlu, 7

Malatya: Parçalı bulutlu, 7

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, 11