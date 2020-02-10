19 yaşındaki Özgecan Aslan 5 yıl önce bindiği minibüste öldürüldü

Türkiye'yi sarsan cinayetin üzerinden 5 yıl geçti.



Mersin'de evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen 19 yaşındaki Özgecan Aslan'ın ailesi, her gün aynı acıyı yaşıyor.



Psikoloji 1. sınıf öğrencisi olan Özgecan Aslan 11 Şubat 2015'te okuldan arkadaşlarıyla birlikte çıkarak eve dönme üzere minibüse bindi. O gün cep telefonu arızalı olan Özgecan arkadşaının telefonundan ablasına "Annem merak etmesin 20'de Mersin'de olacağım'' yazılı bir mesaj gönderdi.



Sürücü Suphi Altındöken araçta tek kalan genç kıza cinsel saldırıda bulunmak istedi dirençle karşılaşınca da Özgecan'ı biçaklayarak öldürdü.

Suphi Altındöken ''canavarca hisle öldürme" babası ve arkadaşı ise "suça yardım ve yataklık"tan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Adana'daki cezaevinde olan baba-oğul bulundukları cezaevinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Suphi Altındöken öldü, hafif yaralanan babası Necmettin Altındöken ise hala cezaevinde.



Özgecan Aslan cinayetin ardından kadına yönelik şiddetin sembolü oldu.



Türkiye'nin dört bir yanında eylemler yapıldı. Özgecan'ın ismi o tarihten bu yana hiç unutulmadı.

