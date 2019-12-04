2019 kasım ayında 39 kadın öldürüldü

Kadına cinayetleri ve kadına şiddet devam ediyor.

Isparta'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer P. tarafından öldürülen üniversiteli 19 yaşındaki Güleda Cankel büyük yankı uyandırdı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne rağmen kadına şiddet devam etti.

Bu sabah Ordu'da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in haberi büyük yankı uyandırdı. (HABERE GİT)

İLK 11 AYDA 430 KADIN

Türkiye’de 2019’un ilk 11 ayında en az 430 kadın öldürüldü.

Bu ay ise cinayete kurban giden kadın sayısı 39 oldu.

Kadın Cinayetleri'ni Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 2013 yılında 237, 2014 yılında 294, 2015 yılında 303, 2016 yılında 328, 2017 yılında 409, 2018 yılında 440 kadın öldürüldü.

Bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 11’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 19 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 4’ü ekonomik bahaneyle, 5’i boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

Kasım ayında öldürülen 39 kadının 11’inin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 11’i evli oldukları erkek, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 4’i babası, 3’ü akraba/tanıdık, 2’si oğlu, 1’i kardeşi, 4’ü birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Kadınların 13’ünün ateşli silahlarla, 8’i kesici aletle, 5’i darp edilerek, 3’ü kimyasal madde ile, 3’ü yüksekten düşerek, 1’i boğularak ve 1’i de hem kimyasal madde ve yüksekten düşerek öldürüldü. 5’inin nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.

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ŞULE ÇET DAVASINDA KARAR BEKLENİYOR

Mayıs 2018'de şüpheli ölümüyle Türkiye gündemine oturan üniversitesi öğrencisi Şule Çet davasında bugün karar bekleniyor. Sanıklar bugün son savunmasını yapacak. (HABERE GİT)

GÜLEDA CANKEL BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

