2019 yılında 474 kadın öldürüldü.

Kadın Cinayetleri Platformu'nun verilerine göre, 2019 yılında işlenen kadın cinayetlerinin 115’ü şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 218 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 27’si ekonomik bahaneyle, 114’ü boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

ARALIK AYINDA 42 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Aralık ayında öldürülen 42 kadının 20’si kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 11’u evli oldukları erkek, 2’si birlikte olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i akrabası, 2’si tanıdığı kişiler, 1’i babası, 2’si oğlu, 2’si de tanımadığı kişiler tarafından öldürüldü.



Bu ay kadınların 12’si ateşli silahlarla, 6’sı kesici aletle, 2’si boğularak, 3’ü yüksekten düşerek, 6’sı darp edilerek öldürüldü. 13’ünün nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.



Aralık ayında kadınların 27’si evinde, 5’i sokak ortasında, 1’i arazide, 1’i işyerinde, 2’si otelde öldürüldü. Öldürülen kadınların 2’si cansız bedenleri göl veya deniz gibi suda bulundu. 4 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.

2019 YILINDA KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?



2019 yılında öldürülen 474 kadının 152’sinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 134’ü evli oldukları erkek, 25’i eskiden evli olduğu erkek, 51’i birlikte olduğu erkek, 8’i eskiden birlikte olduğu erkek, 29’u amcası, eniştesi, evli olduğu erkeğin babası, kardeşinin evli olduğu erkek gibi akrabalık ilişkileriyle bağlı olduğu kişiler, 19’u tanıdık, 15’i babası, 13’ü kardeşi, 25’i oğlu, komşusu, çocuğuyla aynı okulda veli olan kişi gibi tanıdığı kişiler, 3’ü de tanımadığı kişiler tarafından öldürüldü.

Öldürülen kadınların 185’i ateşli silahlarla, 101’i kesici aletle, 29’u boğularak, 6’sı kimyasal ilaç, 27’si darp edilerek, 6’sı yakılarak, 19’u yüksekten düşerek öldürüldü. 101’inin nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.

Kadınların 292’si evinde, 52’si sokak ortasında, 9’u arabada, 3’ü dükkanda, 2’si eğlence mekanında, 2’si hastanede, 6’sı işyerinde, 1’i kafede, 1’i okulda, 5’i otelde, 5’i parkta, 1’i ise diğer bir kamusal alanda öldürülmüştür. Öldürülen kadınların 31’i göl, gölet, sulama kanalı, nehir, çay, dere, dere kenarı, deniz kenarı, sahil gibi su ve kenarı alanlarda öldürüldü veya cansız bedenleri bulundu. 32’si ise ormanlık alan, orman, mera, piknik alanı, bahçe, tarla gibi arazi alanlarında öldürüldü veya ölü bulundu. 3 kadın da ahır, metruk bina gibi ıssız yerlerde öldürüldü veya ölü bulundu. 29 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.

KADIN CİNAYETLERİNDE CAYDIRICI CEZA NE OLMALI?