İlişkili Haber 2019'un mayıs ayında 37 kadın öldürüldü

Haziran'da 40 kadın öldürüldü.

Bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 8’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 21 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 2’si ekonomik bahaneyle, 9’u kendi hayatına dair karar almak istemesi sebebiyle öldürüldü.



İllere göre Haziran ayının kadın cinayetleri verileri ise şöyle:

İstanbul 8, İzmir 2, Antalya 1, Adana 1, Balıkesir 1, Çorum 3, Malatya 2, Afyon 1, Ordu 1, Mersin 3, Manisa 1, Tekirdağ 1, Diyarbakır 1, Sakarya 1, Konya 3, Karaman 1, Samsun 1, Muğla 1 Yalova 1, Ankara 2, Batman 1, Bursa 1, Gaziantep 1

KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre haziran ayında öldürülen 40 kadının 14’ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 12’si evli oldukları erkek, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si komşu, 1’i birlikte olduğu erkek, 1’i oğlu, 1’i eniştesi, 1’i ağabeyi, 1’i eski damadı, 1’i babası, 1’i de damadının ailesi tarafından öldürülüldü.

Kadınların 25’i evinde, 3’ü yolda, 1’i parkta, 1’i arazide, 1’i arsada, 4’ü sokak ortasında öldürülmüştür. Öldürülen kadınların 2’si gölde, 1’i tarlada ve 1’i de dere yatağında cansız bedenleri bulundu. 1 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.



214 kadının ise, kadınların 6’sı bir işyerinde çalışıyor, 2’si çalışmıyor ve 32 kadının çalışma durumu bilinememektedir.

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