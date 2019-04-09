İlişkili Haberler 2019 şubat ayında 31 kadın öldürüldü

2019 yılının Mart ayında 27 kadın öldürüldü.

Bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 8’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 13 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi ve 6’sı kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

İllere göre Mart ayının kadın cinayetleri verileri ise şöyle:



İstanbul 8, Mersin 2, Antalya 2, Ankara 1, Aydın 1, Bursa 1, Erzurum 1, Gaziantep 1, Hatay 1, İzmir 1, Kırıkkale 1, Kırklareli 1, Kocaeli 1, Konya 1, Tokat 1, Trabzon 1, Uşak 1, Gümüşhane 1



KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, öldürülen kadınların 9' unun kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 6'sı evli oldukları erkekler, 4'ü birlikte olduğu erkek,4'ü oğulları, 1'i nişanlısı ve 1'i de kuzeni tarafından, 1'i boşandığı erkek, 1'i damadı tarafından öldürüldü.



10’u ateşli silahlarla, 3’ü boğularak, 2’si darp edilerek, 3’ü kesici aletle, 1’i yüksekten düşerekve ne yazık ki 8’inin nasıl öldürüldüğü tespit edilememiştir.



Kadınların 3’ü arabada, 1’i dağ eteğinde, 1’i denizde, 12’sinin ev içerisinde öldürülmüştür. 1’i gölde, 1’i iş yeri, 1’i metruk bina, 4’ü sokak ortasında, 1’i tarlada öldürüldü ve 2 kadının cansız bedeni de su kuyusu ve toprağa gömülü halde bulundu.



12 kadının hangi bahane ile öldürüldüğü tespit edilememişken, 7 Kadının kendi hatayına dair karar almak isterken öldürülmüştür. 8 Kadın kadının şüpheli ölümü ise aydınlatılmayı bekliyor.