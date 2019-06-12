Bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 5’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 21 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 2’si ekonomik bahaneyle, 8’i kendi hayatına dair karar almak isterken ve 1’i de boşanmak istemesi sonucu öldürüldü.



İllere göre Mayıs ayının kadın cinayetleri verileri ise şöyle:



İstanbul 4, İzmir 4, Antalya 3, Kocaeli 3, Adana 2, Aydın 2, Diyarbakır 2, Kayseri 2, Samsun 2, Afyon 1, Bartın 1, Bingöl 1, Iğdır 1, Kütahya 1, Mersin 1, Niğde 1, Ordu 1, Osmaniye 1, Sakarya 1, Tekirdağ 1, Tunceli 1, Uşak 1



KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?



Mayıs ayında öldürülen 37 kadının 9’unun kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 11’i evli oldukları erkek, 5’i birlikte olduğu erkek, 4’ü ayrıldığı erkek, 1’i baba, 1’i kardeş, 4’ü oğlu, 2’si tanıdık/akraba tarafından öldürüldü.



15’i ateşli silahlarla, 5’i boğularak, 8’i kesici aletle, 1’i darp edilerek, 1’i kimyasal madde ile öldürüldü. Ve ne yazık ki 6’sının nasıl öldürüldüğü tespit edilememiştir.



Kadınların 25’i evinde, 1’i işyerinde, 1’i parkta, 1’i sokak ortasında öldürülmüştür. Öldürülen kadınların 2’si su kanalında, 2’si ormanda, 1’i merada, 1’i dere yatağında, 1’i bahçede, 1’i tepede, 1’i boş arazide cansız bedenleri bulundu.



21 kadının hangi bahane ile öldürüldüğü tespit edilememişken, 8 kadının kendi hayatına dair karar almak isterken, 1’i boşanma, 2’si de ekonomi bahane edilerek öldürülmüştür. 5 kadının şüpheli ölümü ise aydınlatılmayı bekliyor.

