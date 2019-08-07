31 günde 31 kadın öldürüldü.

Kadın Cinayetleri'ni Durduracağız Platformu'nun verilerine göre temmuzda 31 kadın cinayete kurban gitti.

Bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 5’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 16 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi. 2’si boşanmak, 4’ü ayrılmak ve 4’ü de başka konularda kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

Temmuz ayında öldürülen 31 kadının 7’sinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 11’i evli oldukları erkek, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 1’i arkadaşının evli olduğu erkek, 1’i abisi, 1’i babası, 1’i damadı, 1’i torunu,1’i tanıdık birisi, 6’sı birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü.



16’sı ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 1’i boğularak, 3’ü darp edilerek öldürüldü. Ne yazık ki 1’i yüksek bir yerden şüpheli bir şekilde düşerek ve 5’inin nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.



Kadınların 16’sı evde, 7’si sokak ortasında öldürülmüştür. Öldürülen kadınların 1’i gölde, 1’i nehirde, 1’i ormanda, 1’i sulama kanalında ve 1’i de piknik alanında cansız bedenleri bulundu. 3 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.