2020 Ocak ayında 27 kadın öldürüldü

2020'nin ilk ayında 27 kadın öldürüldü, 3 kadının kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü tespit edilmedi.

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2020'nin ocak ayında 27 kadın cinayete kurban gitti. 

Kadın Cinayetleri'ni Durduracağız Platformu'nun verilerine göre öldürülen 27 kadının 3’ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 7’si birlikte oldukları erkek, 5’i evli oldukları erkek, 5’i oğlu, 3’ü babası, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 1’i akrabası ve 1’i de eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü. 

Kadınların 15’i ateşli silahlarla, 8’i kesici aletle, 1’i boğularak, 2’si darp edilerek, 1’i de yakılarak öldürüldü.

Kadınların 18’i evinde, 6’sı sokak ortasında, 1’i arabada, 1’i ıssız bir yerde öldürüldü, 1 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi. 

KADIN ACİL DESTEK İHBAR SİSTEMİ 

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