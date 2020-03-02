2020 Şubat ayında 22 kadın öldürüldü

Bu ay 22 kadın cinayete kurban gitti.



Kadın Cinayetleri'ni Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 12 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu, 15 kadının neden öldürüldüğü bahanesi tespit edilemedi, 2’si ekonomik, 5’i boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

Kadınların 10’u ateşli silahlarla, 9’u kesici aletle, 2’si darp edilerek, 1’i boğularak geçilerek öldürüldü.



KADINLAR ÇOĞUNLUKLA EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 13’ü evinde, 3’ü sokak ortasında, 1’i otelde, 1’i arazide, 1’i ıssız bir yerde öldürülmüştür. 3 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.



