Kadına yönelik şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sefer adres Adana oldu.

Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde yaşayan Kadriye A. bir süredir G.Ç. ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak G.Ç.'nin uyuşturucu kullandığı ve Kadriye A.'ya şiddet uygulamaya başladığı belirtildi.

Kadriye A.'nın aldığı darplardan dolayı kolları ve vücudunun çeşitli yerleri morardı.

Kadriye A'nın şikayetçi olması üzerine zanlı için uzaklaştırma kararı alındı.

Şüpheli, bunun üzerine kadının ilk eşinden oğlu A.D.'yi kışkırtarak annesinin evine gönderip ölümle tehdit etmesine neden oldu.

Genç kadın, oğlunun kapıya zarar vermesine rağmen açmayarak Kadın Destek Uygulamasından (KADES) polise ulaştı. Polis, hemen olay yerine gelerek kadını evdeki yeğenleriyle birlikte alıp polis merkezine götürdü.

'DÖVÜNCE ŞİKAYETÇİ OLDU'

Zanlının uyuşturucui kullandığını da iddia eden genç kadın yaşadığı anları şöyle anlattı:

"Beni dövdü. Sonra arkadaşı ve eşi geldi. Onlar bizi ayırmaya çalışırken o ara silahını aldı. Silahtan çat çat ses geldi, arkadaşı üzerine atladı. Bugün de oğlumu gönderip beni tehdit etmesini sağladı. Oğlum da kapıya zarar verdi. Şikayetçiyim."

