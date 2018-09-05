Ağustos ayında 41 kadın öldürüldü, çocuk istismarı ve cinsel şiddet devam etti.



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, bir önceki aya göre geçtiğimiz ağustos ayında kadın cinayeti arttı. Bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 15’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 13 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi ve 5’i kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.



Öldürülen kadınların 17’sinin faili meçhul, 10’u evli olduğu erkek tarafından, 5’i akraba ya da tanıdığı kişiler tarafından, 3’ü babası, 3’ü oğlu, 1’i üvey oğlu, 1’i birlikte olduğu erkek ve 1’i eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü.



KADINLAR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

İstanbul’da Hüseyin İ., evli olduğu Ergül İ. ve annesi Ayşe Ö.’yü ateşli silahla sokak ortasında yaralayarak kaçtı. İki kadın da yaşam mücadelesi veriyor.



Hatay’da Fatih E., kendisinden boşanmak isteyen Sevim E.’yi kaldığı eve zorla girerek darp etti, ardından kadını balkondan attı. Yüksekten atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor.



Yine Hatay’da İsmail Ç., kendisinden boşanmak isteyen 23 yaşındaki Hülya Ç.’yi ateşli silahla yaraladı, ardından kendisi intihar etti.



Kahramanmaraş’ta Şenel Bozdağ evli olduğu Ahmet Bozdağ tarafından kendi hayatına dair karar almak istediği için iş çıkışı kesici aletle yaralandı. Durumu ağır olan Şenel yaşam mücadelesi veriyor.

KADIN CİNAYETİNDE ÜRKÜTEN TABLO