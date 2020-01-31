Antalya'da ayrıldığı eşini ve yardım isteyen kızını öldürdü

Antalya'da çıkan tartışma sırasında eski eşini öldüren şüpheli olay sırasında yardım isteyen kızını da silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından intihar girişimde bulunan şüphelinin tedavisi sürüyor.

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Antalya'nın Kepez ilçesinde ayrıldığı eşini ve yardım isteyen kızını öldüren şüpheli intihar girişiminde bulundu.

Barış Mahallesi'ndeki apartmanın birinci katındaki evlerinin balkonuna çıkan 12 yaşındaki Ekin Köse'nin, "Yetişin, babam annemi öldürüyor" çığlıkları üzerine vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Esma Polat'ın (35) öldüğünü belirledi.

Yaralı bulunan Birol Köse (40) ile kızı Ekin hastaneye kaldırıldı. Ekin Köse, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Birol Köse'nin çıkan tartışmada eski eşi Esma Polat'ı öldürdüğü, ardından silahla balkona çıkıp yardım isteyen kızına ve kendisine ateş ettiği öğrenildi.

Olayın görgü tanıklarından inşaat işçisi İlhami İtmiş, Ekin Köse'nin kızın balkona çıkıp yardım istediğini belirterek, "Sonra içeriye girdi. İçeriye girmeseydi balkona tırmanıp onu kurtarabilirdik. Çok üzgünüm." dedi.

VİDEO: KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLEN EMİNE BULUT CİNAYETİ (ARŞİV)

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