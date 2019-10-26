Antalya'da bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence yaptı iddiası

Antalya' da iddiaya göre kız çocuğa hamile kaldığı için erkek arkadaşından işkence göre kadın bebeğini kaybetti.

Antalya'da bir otelde çalışan Gonca Sadıklı, 2014 yılında İbrahim E. ile tanıştı. Yaklaşık bir yılın sonunda ikili, dini nikah yaparak birlikte yaşamaya başladı. Ölen eşinden 3 kızı olan İbrahim E., Gonca Sadıklı'nın erkek çocuk doğurmasını istedi.



Evliliklerinin ikinci ayında hamile kalan Gonca Sadıklı iddiaya göre alkol ve kumar alışkanlığı bulunan İbrahim E., bebeğin cinsiyetinin kız olduğunun ortaya çıkmasıyla genç kadına şiddet uygulamaya başladı.

Sevgilisinden şiddet gören Gonca Sadıklı hamileliğinin 8'inci ayında gördüğü şiddet nedeniyle bebeğini kaybetti. Bir süre hastanede tedavi gören kadın, ilişkilerinin düzeleceği umuduyla İbrahim E. ile yaşamayı sürdürdü.

Bir süre sonra ayrılma talebinde bulunan Gonca Sadıklı şiddet görmeye devam ettri Tedavisinin ardından polis merkezine giden kadın, şikayetçi oldu. İbrahim E. hakkında bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.

TEHDİTLE PARA İSTEDİ

Uzaklaştırma süresinin bitmesiyle eve gelen İbrahim E., geçen ocak ayında genç kadından para istedi. Ölümle tehdit edilen kadın, annesi Hanife Işık'tan (55) yardım istedi. Polis merkezine sığınan genç kadının şikayetçi olması üzerine, ikinci kez bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.

SİLAHLA EVİNİ BASTI

İkinci uzaklaştırma kararının dolmasının ardından İbrahim E., evi tabancayla bastı. Genç kadını bir kez daha dövdü. Jandarma karakoluna sığınan kadın, tekrar şikayetçi olurken, İbrahim E.'ye üçüncü kez bir ay uzaklaştırma kararı verildi.

İŞKENCE GÖRDÜ

Uzaklaştırma süresinin dolduğu 6 Ekim günü İbrahim E., Gonca Sadıklı ile görüşmek istediğini söyledi. İkili, Belek'te buluştu. Yenilen yemeğin ardından Gonca Sadıklı, borç verdiği 20 bin lirayı istedi. Çıkan tartışma sonrasında İbrahim E., Gonca Sadıklı'yı otomobilde dövdü.

Başına aldığı yumruk darbeleriyle bayılan kadını bir arkadaşının evine götüren İbrahim E., 3 gün boyunca burada ağır şiddet uyguladı. Genç kadının bilincini yitirmesi üzerine İbrahim E., bir arkadaşını çağırarak, hastaneye gönderdi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sadıklı, sevk edildiği Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Başına 28 dikiş atıldı. Sadıklı, beyin cerrahi servisindeki tedavisinin ardından 24 Ekim'de taburcu edildi. Kadının şikayeti üzerine, sevgilisi hakkında yine bir ay uzaklaştırma kararı verildi.

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ

Gonca Sadıklı'nın annesi Hanife Işık da şunları söyledi,

''Kızımı tehdit ederek para istemiş. Korktuğumuz için parayı verdik. Oğlumun düğün hazırlıkları için kredi çekmiştim. 20 bin lira verdik. Geri ödemediği için emekli maaşımdan kesiliyor. Şikayetçi olduk. Kızım ölümden döndü. Daha önce de benzer suçtan kaydı var. Neden ceza almıyor anlamıyoruz. Tehdit ve hakaret dolu mesajlar atıyor bize. Kasım ayında uzaklaştırma süresi bitiyor. Yine korumasız kalacağız.''

