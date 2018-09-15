Kadına şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi.
Antalya'da yaşanan olayda alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin T. arkadaşı T.A.'ya kent merkezinde onlarca kişinin gözü önünde şiddet uyguladı.
T.A.'yı yerde sürükleyen Hüseyin T.'ya çevredekiler müdahale etti, kaçmasını engelledi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz yatan T.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Gözaltına alınan Hüseyin T. ise polis merkezine götürüldü.
KADINA ŞİDDET NASIL BİTECEK?