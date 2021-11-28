Avukatlardan kadına yönelik şiddete karşı futbol maçı

Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ile baroya kayıtlı kadın avukatlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak için halı sahada futbol maçı yaptı. Kadın avukatlardan oluşan takım, erkeklerin de yer aldığı yönetim kurulu takımı 4-1 mağlup etti. Toplantıdan çıkıp maça gelen avukat Mihriban Şentürk, yeşil sahada topuklu ayakkabıyla kalecilik yaptı.

'SİYASİ ERK BU SORUNU HEMEN ÇÖZMELİ'



Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Kemal Koranel, kadına karşı şiddetin toplumsal bir yara olduğunu belirterek "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir futbol maçı yapmak istedik. Beyaz forma ile gördüğünüz sporcular Ankara Barosu kadın futbol takımımız ve baronun yönetim kurulu üyeleri; farkındalık adına maç yaptık. Ülkemizde her geçen gün kadına karşı şiddet artarak devam ediyor. Siyasi erkten bu soruna bir an evvel çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.



Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyelerinden avukat Mihriban Şentürk de "Bir toplantıdan çıkıp maça geldim. Kadınlar olarak topuklu ayakkabılarımızla da futbol oynarız. Kadına karşı şiddetin önüne geçmek için farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

'YASAL DÜZENLEMELER HIZLICA GÜNDEME ALINMALI'



Avukat Zerrin Sarıtaş da "Çok güzel ve keyifli bir maç oldu. İnşallah kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık yaratabilmek açısından iyi bir adım olmuştur. Kadına karşı şiddetin önüne geçilmesi için beklentimiz; öncelikle kadına karşı şiddetle ilgili yasa düzenlemelerin hızla gündeme gelmesi ve bununla ilgili önlemlerin hızlıca alınmasıdır" diye konuştu.