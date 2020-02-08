Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız'ın arkadaşları: Erkek arkadaşı yoktu, gerçek sebep araştırılmalı

Harun Yıldız (51), erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği Şeyma Yıldız (17) ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evlerinde bu yüzden tartıştı.



Harun Yıldız, daha sonra kızını da yanında alarak evden çıktı. Harun Yıldız, kızını kendisine ait hafif ticari araç ile Kargın Mahallesi'ne götürdü. Burada yol kenarında duran Harun Yıldız, araçta kızıyla tartışmaya devam etti.



Tartışmanın büyümesi üzerine Şeyma Yıldız, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Harun Yıldız da yanında bulunan tabancasını çıkarıp, kızına iki el ateş etti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cenazesi ise memleketi Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde toprağa verildi. Baba Harun Yıldız ise olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede suçunu itiraf ettiği öğrenilen baba Harun Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI



Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan, pazarda bal ve pekmez satan 4 çocuk babası Harun Yıldız, erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma Yıldız ile tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını da yanında alarak kendisine ait hafif ticari araç ile Kargın Mahallesi'ne götürdü. Burada yol kenarında duran Harun Yıldız, araçta kızıyla tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Şeyma Yıldız, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Harun Yıldız da yanında bulunan tabancasını çıkarıp, kızına iki el ateş ederek öldürdü.



"ERKEK ARKADAŞI YOKTU, OLAY ARAŞTIRILSIN"

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, genç kızın okul arkadaşı, Harun Yıldızı'ın 'erkek arkadaş' iddiasını yalanlıyor. Alper Ermek, yaşamını yitiren Şeyma Yıldız'ın şu ana dek hiç erkek arkadaşı olmadığını söyledi.



Şeyma'nın başka bir arkadaşı ise cinayetin bir erkek yüzünden işlendiğine inanmadığını belirtirken Şeyma'nın babası hakkında konuşurken ona çok düşkün olduğunu ve hep arkasında durduğunu söylediğini ifade etti. Genç kızın arkadaşları olayın araştırılmasını talep etti.

"KIZIYLA ARKADAŞ GİBİYDİ, ORTADA HİÇBİR SEBEP YOKTU"

Baba Harun Yıldız'ın yakınları ise, Yıldız'ın her gün alkol aldığını ve cinayeti işlerken de alkollü olduğunu belirtirken baba kızın arkadaş gibi oluğunu, cinayetin neden işlendiğini bilmediklerini ifade etti.

﻿KADIN CİNAYETLERİNİN ANATOMİSİ

