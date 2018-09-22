Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu sabah Hamdibey Polis Merkezi'ne giden Jeoloji Mühendisi Turgut K., polislere, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı personeli olan 2 çocuğunun annesi, bir yıl önce boşandığı Fulya Arpat'ı (35) uyurken yastıkla boğup, öldürdüğünü söyledi. Turgut K., gözaltına alındı.
EKİPLER DAİREYE GİTTİ
Polis ekipleri, Turgut K.'nin ifadesi doğrultusunda Recai Güreli Caddesi üzerindeki apartmanın 2'nci katındaki daireye gitti. Eve giren ekipler, 7 yaşında bir kız, 10 yaşında bir erkek çocuk annesi Fulya Arpat'ın cesedini buldu. Yapılan incelemenin ardından Fulya Arpat'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ÇOCUKLARINI ZONGULDAK'A GÖTÜRMÜŞ
Turgut K.'nin perşembe günü, 2 çocuğunu memleketi Zonguldak'ta yaşayan akrabalarının yanına götürdüğü saptandı. Çocukların babayla yaşadığı, eski çiftin çocuklar için açtıkları velayet davasının ise sürdüğü kaydedildi. Cinayetin işlendiği evde Fulya Arpat'ın yaşadığı, Turgut K.'nin de anahtarının bulunduğu ifade edildi.
BABASI YIKILDI
Haberi alan Fulya Arpat'ı babası emekli öğretmen Abdullah Arpat, olay yerine gelerek gözyaşı döktü.
Polis ekipleri, sandalyeye oturttuğu Arpat'ı, uzun süre sakinleştirmeye çalıştı.
Turgut K.'nin henüz sorgusuna başlanmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
ÇOCUKLARIN VELAYETİ YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR
Katil zanlısı Turgut K.'nin sözlü ifadesinde, çocukların velayeti yüzünden eski eşiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Turgut K.'nin özel bir şirkette jeoloji mühendisi olarak çalıştığı kaydedildi.