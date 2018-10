İlişkili Haberler Eylül ayında 45 kadın öldürüldü

Gaziantep'te bir kişi boşanma aşamasındaki eşini zorla bindirdiği arabada önce sopayla darbetti, ardından bıçakla yaraladı.



İddiaya göre, M.G. (26), bir yıldır boşanma davaları süren 3,5 yıllık eşi A. D.'yi (27), çalıştığı işyerinden çıktığı anda, zorla kendi arabasına bindirdi.



Aracın içindeki genç kadını önce sopayla darbeden, ardından bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan M.G, bayılan A. D.'yi yol kenarına bırakarak kaçtı.



Çevredekilerin yardımıyla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan bir çocuk annesi A. D., hastanedeki tedavisinin ardından ailesi tarafından evine götürüldü.



Bu arada D.'nin aldığı darbeler nedeniyle şu an konuşamadığı öğrenildi.



D.'nin annesi C. D., hastane çıkışında gazetecilere, kızının uzun süredir eşiyle sorunlar yaşadığını ve bir yıldır da boşanma davalarının sürdüğünü söyledi.



M.G'nin kötü alışkanlıkları bulunduğunu ve kızına sürekli şiddet uyguladığını anlatan D., M.G'den şikayetçi olduklarını belirterek, "Yetkililerden isteğimiz kızımı bu hale getiren kişiyi bir an önce bulmaları. Hak ettiği cezayı çekmesini istiyoruz. Senelerdir bizim canımızı yakıyor. Maddi, manevi bize vermediği zarar kalmadı. Çocuğunu görmeye geldiğinde de her zaman bizi darbediyor." diye konuştu.