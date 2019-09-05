Manisa'nın Soma ilçesinde boşanma aşamasında olan bir kadın eşi tarafından öldürüldü.



Anafartalar Caddesi üzerindeki bir binanın 3. katında Zakir B. (37) ile yaşayan Türkan T. (26), eve gelen 5 yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma davaları devam eden eşi M.T. (32) ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, Türkan T. ile birlikte yaşadığı Zakir B'yi bıçakladı.



Türkan T. olay yerinde hayatını kaybederken boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Zakir B, Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olay anında, çiftin 8 ve 10 yaşlarındaki iki kızının yan odada olduğu öğrenildi.



M.T. ve olay anında yanında bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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